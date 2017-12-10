ADLİYESPOR 0 - TARSUS İDMAN YURDU 4

Adliyespor 0 - Tarsus İdman Yurdu 4
TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Adliyespor ile Tarsus İdman Yurdu Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 4-0 kazandı.
Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Metin İlhan, Caner Özden (46' Ali Aydemir), Salih Sarıkaya, Serkan Şirin, Anıl Yıldırım, Deniz Keskin (46' Mustafa Hüseyin Seyhan), Ferdi Konak, Celal Hanalp, Mehmet Kaan Türkmen (68' Mustafa Serkan Koparan)
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
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Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Serkan Küçük, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas (78' Abdurrahman Canlı), Samet Eker, Alper Yener (71' Emre Turgut), Ergun Cengiz, Ferhat Duman (85' Sertaç Gökaltın)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Güçlü, Ömer Kibiroğlu, Aykut Sergin
Goller: DK 21: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 45: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 70: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Sertaç Gökaltın (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 47: Serkan Şirin (Adliyespor), DK 73: Anıl Yıldırım (Adliyespor), DK 75: Samet Eker (Tarsus İdman Yurdu), DK 77: Celal Hanalp (Adliyespor)
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