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Tekirdağspor 1 - Şanlıurfa K.Bel. 1
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TEKİRDAĞSPOR 1 - ŞANLIURFA K.BEL. 1

Tekirdağspor 1 - Şanlıurfa K.Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Tekirdağspor ile Şanlıurfa K.Bel. Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tekirdağspor 1 - Şanlıurfa K.Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Tekirdağspor ile Şanlıurfa K.Bel. Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tekirdağspor: Onur Parlar, Yasin Öztop, Samet Önger, Taha Bartu Bulut, Ünal Avcı (89' Berk Akıncı), Yunus İlgen, Emre Kars (79' Samet Şahin), İbrahim Can Köse, Aykut Çakay, Vedat Saygı, Mücahit Özkul (64' Emre Alan)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Gökhan Şahin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eksik, Berkay Polat, Ahmet Buğrahan Tuncay (83' Yeldar Yamaç), Bilal Şeflek, Muhammet Can Öztürk (46' Metehan Andaç Özlü), Hakan Albayrak, Alican Tez, Ömer Faruk Ermeç

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Ali Akdeniz, Faik Polat, Muhammet Ali Doğan, Erdem Temel

Goller: DK 25: Vedat Saygı (Tekirdağspor), DK 89: Yeldar Yamaç (Şanlıurfa K.Bel.)

Sarı Kartlar: DK 19: Alper Hamdi Bayraktar (Şanlıurfa K.Bel.), DK 29: Aykut Çakay (Tekirdağspor), DK 54: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 83: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 83: Berkay Polat (Şanlıurfa K.Bel.), DK 87: Alican Tez (Şanlıurfa K.Bel.)

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