K.ERCİYESSPOR 2 - MUĞLASPOR 4

K.Erciyesspor 2 - Muğlaspor 4
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında K.Erciyesspor ile Muğlaspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 4-2 kazandı.
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Muhammed Yasin Turgutalp, Talha Çoban, Okan Yenidünya, Yusuf Yücel, Osman Türkmen, Batuhan Taştan (51' Turgay Aydoğan), Ömer Faruk Kılıç (34' Furkan Ulus), Göktuğ Berathan Şeker (57' Yakup Can Yazgan)
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Haberleri İstatistikleri
Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Alparslan Emre Çapar, Polat Ertek, Berkay Günay (72' Haluk Ulaşoğlu), Veysel Kılıç, Berkay Yüksel, Ender Acar, Nizamettin Emirhan Kılıç (60' Enes Erdal İç), Emre Gemici
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yusuf Aydın, Burak Gültek, Adnan Akbulut, Abdullatif Ayhan
Goller: DK 34: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 39: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 45: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 47: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 90: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 90: Ender Acar (Muğlaspor)
Fikstürü - Puan Durumu