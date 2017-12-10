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K.Erciyesspor 2 - Muğlaspor 4
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K.ERCİYESSPOR 2 - MUĞLASPOR 4

K.Erciyesspor 2 - Muğlaspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında K.Erciyesspor ile Muğlaspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 4-2 kazandı.

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K.Erciyesspor 2 - Muğlaspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında K.Erciyesspor ile Muğlaspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 4-2 kazandı.

K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Muhammed Yasin Turgutalp, Talha Çoban, Okan Yenidünya, Yusuf Yücel, Osman Türkmen, Batuhan Taştan (51' Turgay Aydoğan), Ömer Faruk Kılıç (34' Furkan Ulus), Göktuğ Berathan Şeker (57' Yakup Can Yazgan)

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Alparslan Emre Çapar, Polat Ertek, Berkay Günay (72' Haluk Ulaşoğlu), Veysel Kılıç, Berkay Yüksel, Ender Acar, Nizamettin Emirhan Kılıç (60' Enes Erdal İç), Emre Gemici

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Hakem: Yusuf Aydın, Burak Gültek, Adnan Akbulut, Abdullatif Ayhan

Goller: DK 34: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 39: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 45: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 47: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 90: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 90: Ender Acar (Muğlaspor)

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