﻿
Utaş Uşakspor 2 - Aydınspor 1923 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

UTAŞ UŞAKSPOR 2 - AYDINSPOR 1923 0

Utaş Uşakspor 2 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Utaş Uşakspor ile Aydınspor 1923 Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.

207 Okunma

Utaş Uşakspor 2 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Utaş Uşakspor ile Aydınspor 1923 Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş (64' İbrahim Kongur), Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (90' Oğuzhan Yıldırım), Doğan Seçkin Şavkın, Kerem Çağatay, Halil İbrahim Cenik (81' Özgen Erdem), Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Serbest, Artun Kütükçü, İzzet Çelik, Tuncay Öndel (35' Yusuf Yıldırım), Mikail Albayrak, Mesut Uzun (72' Tuncay Kılıç), Doğancan Koca (90' Emre Akbulut), Emre Yıldırım, Habib Uzun

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Hakem: Egemen Artun, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömer Karakaya, Adem Karakaya

Goller: DK 47: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor), DK 51: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 74: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923), DK 82: Kerem Çağatay (Utaş Uşakspor), DK 86: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor)

﻿

Utaş Uşakspor - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Aydınspor 1923 0 - Sultanbeyli Bel. 2
Aydınspor 1923 - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
16
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿