UTAŞ UŞAKSPOR 2 - AYDINSPOR 1923 0

Utaş Uşakspor 2 - Aydınspor 1923 0
TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Utaş Uşakspor ile Aydınspor 1923 Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş (64' İbrahim Kongur), Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar (90' Oğuzhan Yıldırım), Doğan Seçkin Şavkın, Kerem Çağatay, Halil İbrahim Cenik (81' Özgen Erdem), Şahin Fıstıkcı
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Aydınspor 1923: Ulaş Güler, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Serbest, Artun Kütükçü, İzzet Çelik, Tuncay Öndel (35' Yusuf Yıldırım), Mikail Albayrak, Mesut Uzun (72' Tuncay Kılıç), Doğancan Koca (90' Emre Akbulut), Emre Yıldırım, Habib Uzun
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Egemen Artun, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömer Karakaya, Adem Karakaya
Goller: DK 47: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor), DK 51: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 74: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923), DK 82: Kerem Çağatay (Utaş Uşakspor), DK 86: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor)
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