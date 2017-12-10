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Düzyurtspor 0 - Elaziz Belediyespor 1
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DÜZYURTSPOR 0 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Düzyurtspor 0 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Düzyurtspor ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 1-0 kazandı.

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Düzyurtspor 0 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Düzyurtspor ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 1-0 kazandı.

Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan, Ali Kemal Başaran (78' Sefa Genç), Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Sami Emirhan Kayıkçı (54' Taşkın Kartal), Serkan Osma (55' Emrah Kol)

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya, Furkan Camcı, Muhammet Ali Aydın (73' Okan Sarı), Çağlayan Alpsatan (90' Emre Usta), İsmail Türkaslan, Nihat Apaydın, Volkan Serim, Muhammed Akyıldız (46' Fahri Genç)

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Süleyman Soyutürk, Erhan Gündüz, Çağdaş Yüksel Çağ, Ahmet Aydın

Gol: DK 37: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 63: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor), DK 63: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 66: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK 75: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)

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