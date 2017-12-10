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Karacabey Birlik 1 - Payas Bel. 1
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KARACABEY BİRLİK 1 - PAYAS BEL. 1

Karacabey Birlik 1 - Payas Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Karacabey Birlik ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karacabey Birlik 1 - Payas Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Karacabey Birlik ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, İlyas Akan, İmam Almas, Ömer Faruk Gümüş, Yasin Tosun, Çağrı Gülcü (58' Ali Serin), Batuhan Er, Emirhan Çolak (75' Oğuzhan Yılmaz), Sedat Dursun (83' Samet Göker), Emre Akdağ

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Ömer Demircan (63' Gökhan Aydaş), Abdulsamet Kırım, Tevfik Şanver, İhsan Uğur Göktaş, Koray Kurt, Baran Yardımcı (81' Deniz Karadeniz), Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Necmi Çoban, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya

Hakem: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Emrah Akkaya, Kenan Barış Soysal

Goller: DK 71: Koray Kurt (Payas Bel.), DK 88: Batuhan Er (Karacabey Birlik )

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