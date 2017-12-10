KARACABEY BİRLİK 1 - PAYAS BEL. 1

Karacabey Birlik 1 - Payas Bel. 1
TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Karacabey Birlik ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, İlyas Akan, İmam Almas, Ömer Faruk Gümüş, Yasin Tosun, Çağrı Gülcü (58' Ali Serin), Batuhan Er, Emirhan Çolak (75' Oğuzhan Yılmaz), Sedat Dursun (83' Samet Göker), Emre Akdağ
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
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Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Ömer Demircan (63' Gökhan Aydaş), Abdulsamet Kırım, Tevfik Şanver, İhsan Uğur Göktaş, Koray Kurt, Baran Yardımcı (81' Deniz Karadeniz), Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Necmi Çoban, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Emrah Akkaya, Kenan Barış Soysal
Goller: DK 71: Koray Kurt (Payas Bel.), DK 88: Batuhan Er (Karacabey Birlik )
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