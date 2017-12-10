OSMANİYESPOR 3 - CİZRESPOR 0

Osmaniyespor 3 - Cizrespor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Osmaniyespor ile Cizrespor 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmaniyespor 3-0 kazandı.
Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Salih Tunar, Soner Ergençay, Rıdvan Çelik, Burak Sarı (85' Alperen Ellez), Ozan Şamiloğlu, Emrah Bedir (89' Mehmet Muharrem Altun), Süleyman Güneş (75' Selim Avcı)
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
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Cizrespor: Osman Tepe, Gökhan Ünver (59' Vedat Aydın), Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Burak Ömer Kısa, Şamil Ünal, Sami İzcican, Önder Karaboğa, Mazlum Öndil (31' Sayim Çelik), Emin Ençkü, Cemre Atmaca
Teknik Direktör:
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Hakem: Burak Özcan, Özgür Fatih Kalaycı, Volkan Efecioğlu, Alim Kandemir
Goller: DK 60: Ozan Şamiloğlu (Osmaniyespor), DK 63: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 90: Rıdvan Çelik (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 35: Gökhan Ünver (Cizrespor), DK 64: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 71: Vedat Aydın (Cizrespor), DK 78: Sayim Çelik (Cizrespor)
Kırmızı Kart: DK 21: Emin Ençkü (Cizrespor)
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