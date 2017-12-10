EROKSPOR 1 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0

Erokspor 1 - Anagold 24Erzincanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 1-0 kazandı.
Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Engin Berk Nebioğlu (86' Barış Güral), Barış Ataş, Adem Aydın, Safa Çağlar (80' Eray Pazar), Serkan Gürses, Alper Karaman (46' Savaş Yorulmaz), Mert Somay
Teknik Direktör: İsmail Demirci
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Gökhan Çakır, Erdi Kasapoğlu, Müslüm Aydoğan, Gökhan Payal, Erman Kılıç, Hakan Duran (57' Murat Torun), Cebrail Serçek, Sefa Küpeli (84' Gökhan Demir), Serkan Yola, Atilla Aybars Garhan (65' Kıvanç Küçükkarış)
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Deniz Kükrek, Necmi Demir, Bekir Özçelik, Burak Aksak
Gol: DK 89: Tolga Tekin (Erokspor)
Sarı Kartlar: DK 51: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 81: Gökhan Çakır (Anagold 24Erzincanspor), DK 89: Tolga Tekin (Erokspor)
Kırmızı Kart: DK 62: Bilal Atmaca (Anagold 24Erzincanspor)
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