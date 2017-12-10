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Sultanbeyli Bel. 1 - Arsinspor 0
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SULTANBEYLİ BEL. 1 - ARSİNSPOR 0

Sultanbeyli Bel. 1 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 1-0 kazandı.

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Sultanbeyli Bel. 1 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 1-0 kazandı.

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Dursun Türk (80' Salih Gevençli), Safa Ali Memnun, Umut Eskiköy (75' Murat Çelik), Gökhan Cingirt, Fatih Dalgıç (86' Serkan Silan), Tolgahan Kumbasar, Hakan Akman, Anıl Gir

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Mücahit Çakır, Caner İlyas, Şefik Koz, Emrah Şahinçiftçi (90' Ahmet Özkal), Serkan Demirezen (56' Mahmut Bektaş), Enes Yılmaz, Onur Osman Erel, Miraç Çakmak, Yiğit Kabasoğlu (81' Recep Kuşcu)

Teknik Direktör: İlker Erdem

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Ali Kılıç, Ahmet Demiral, İbrahim Kurşunoğlu

Gol: DK 89: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.)

Sarı Kartlar: DK 32: Yiğit Kabasoğlu (Arsinspor), DK 32: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 83: Mehmet Can Küçükalioğlu (Arsinspor)

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