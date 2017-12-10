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Tire 1922 Spor 1 - Yeşil Bursa 1
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TİRE 1922 SPOR 1 - YEŞİL BURSA 1

Tire 1922 Spor 1 - Yeşil Bursa 1

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Tire 1922 Spor ile Yeşil Bursa Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tire 1922 Spor 1 - Yeşil Bursa 1

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Tire 1922 Spor ile Yeşil Bursa Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (46' Sergen Yakupçebioğlu), Hasan Akdemir, Güner Okay, Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ (76' Cemal Şener), Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (71' Tolunay Yurtseven), Mümin Talip Pazarlı, Mümin Aysever, Sefa Durmuş

Teknik Direktör: Nihat Balan

Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Kadir Turhan, Kenan Uz, Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Berke Sağkan, Burak Şahin (83' Ömer Gökali), Ömer Çoban, Mertcan Erdem, Tugay Meşekoparan (73' Metehan Çakal), Ozan Karabacak (90' Samet Taş)

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Adem Cinek, Erhan Gündoğdu, Emrah Uluçay, Tolga Elikcioğlu

Goller: DK 28: Tugay Meşekoparan (Yeşil Bursa), DK 48: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 29: Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), DK 45: Ömürcan Çavuşoğlu (Yeşil Bursa), DK 82: Kadir Turhan (Yeşil Bursa), DK 84: Hasan Akdemir (Tire 1922 Spor), DK 90: Nihat Yılmaz (Tire 1922 Spor), DK 90: Berke Sağkan (Yeşil Bursa)

Kırmızı Kart: DK 87: Güner Okay (Tire 1922 Spor)

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