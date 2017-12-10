DİYARBEKİRSPOR 1 - KIRIKHANSPOR 0

Diyarbekirspor 1 - Kırıkhanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Diyarbekirspor ile Kırıkhanspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Abdullah Çetin, Yusuf Yağmur (82' Arda Havar), Gökhan Köseoğlu, Emre Tosun, Ercüment Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Osman Bayrak, Fatih Ergen, Mustafa Aydoğdu (88' Aykut Çift), Yakup Alkan (90' İbrahim Has)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Kırıkhanspor: Mustafa Arslan, Hüseyin Akmaz, Mustafa Acar, Doğancan Topal, Oğuzhan Bayıroğlu, Okan Aslan, Mehmet Akif Şerifoğlu, Mustafa Sevim (68' İlyas Yılmaz), Ahmet Karaman (56' Serkan Çelik), Semih Durmuş, Taylan Özgün (82' Gökhan Yılmaz)
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Hakem: Sefa Can Meral, Hasan Okan Baylan, Kadir Günal, Hüseyin Gökberk Arslan
Gol: DK 55: Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Osman Bayrak (Diyarbekirspor), DK 51: Doğancan Topal (Kırıkhanspor), DK 76: Semih Durmuş (Kırıkhanspor)
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