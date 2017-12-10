﻿
Turgutluspor 0 - 1461 Trabzon 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

TURGUTLUSPOR 0 - 1461 TRABZON 3

Turgutluspor 0 - 1461 Trabzon 3

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Turgutluspor ile 1461 Trabzon Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı 1461 Trabzon 3-0 kazandı.

267 Okunma

Turgutluspor 0 - 1461 Trabzon 3

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Turgutluspor ile 1461 Trabzon Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon 3-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (62' Fatih Üsküplü), Kadir Torbacı (74' Abdullah Berkay Velivar), Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan (62' Fatih Somuncu)

Teknik Direktör: Özgün Kaya

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Yüksel Şişman (74' Ali Han Aydın), Melih Kabasakal, Savaş Çakır (70' Furkan Tütüncü), Yağızcan Erdem, Aykut Sevim, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Hakem: Alper Oran, Ayhan Arısoy, Ahmet Eken, Tayfun Sarı

Goller: DK 50: Aykut Sevim (1461 Trabzon), DK 81: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 90: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon)

Sarı Kartlar: DK 40: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 41: Kadir Torbacı (Turgutluspor), DK 51: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 61: Melih Kabasakal (1461 Trabzon), DK 73: Yüksel Şişman (1461 Trabzon)

﻿

Turgutluspor - 1461 Trabzon maç kadroları belli oldu...
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Turgutluspor 0 - Van BŞB 4
Turgutluspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1461 Trabzon 0 - Diyarbekirspor 0
1461 Trabzon - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿