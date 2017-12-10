Turgutluspor 0 - 1461 Trabzon 3
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Turgutluspor ile 1461 Trabzon Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon 3-0 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (62' Fatih Üsküplü), Kadir Torbacı (74' Abdullah Berkay Velivar), Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan (62' Fatih Somuncu)
Teknik Direktör: Özgün Kaya
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1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Sefacan Taşkolu, Semih Karadeniz, Yüksel Şişman (74' Ali Han Aydın), Melih Kabasakal, Savaş Çakır (70' Furkan Tütüncü), Yağızcan Erdem, Aykut Sevim, Ali Han Tunçer
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ayhan Arısoy, Ahmet Eken, Tayfun Sarı
Goller: DK 50: Aykut Sevim (1461 Trabzon), DK 81: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 90: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon)
Sarı Kartlar: DK 40: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 41: Kadir Torbacı (Turgutluspor), DK 51: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 61: Melih Kabasakal (1461 Trabzon), DK 73: Yüksel Şişman (1461 Trabzon)
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