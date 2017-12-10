Kemerspor 2003 1 - Bayburtspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 16. haftasında Kemerspor 2003 ile Bayburtspor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 2-1 kazandı.
Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can (27' Birkan Öksüz), Fikret Sevilgen (78' Oğuz Sabankay), Deniz Ataç, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan, Atakan Cangöz, Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı, Doğukan Sinik (65' Akın Akman), Lokman Erdoğan
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Bayburtspor: Ramazan Aydın, Adem Gökçe, Rahmi Muhammet Akyazı, Aykut Sarıdoğan, Berkay Çakır, Özkan Toprak, Gökhan Korkmaz, Nazif Şener (85' Muhsin Polat), Güray Gazioğlu (68' Yunus Ünsal), Mert Özyıldırım, Oğuzhan Türkmen (74' Murat Yılmaz)
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ülker, Can Öztekin, Ahmet Yaşılak, Ali Can Özışık
Goller: DK 31: Lokman Erdoğan (Kemerspor 2003), DK 43: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 71: Yunus Ünsal (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), DK 61: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 61: Gökhan Korkmaz (Bayburtspor), DK 65: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 78: Atakan Cangöz (Kemerspor 2003), DK 85: Abdulsamet Burak (Kemerspor 2003)
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