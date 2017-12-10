Van BŞB 0 - Pazarspor 4
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Van BŞB ile Pazarspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 4-0 kazandı.
Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Zafer Özden, Emrah Tacir, Aykut Emre Yakut (84' Volkan Pala), Haydar Deniz (63' Melik Yeğin), Ali Kuleli, Mehmet Fuat Gölbaşı (69' Onur Bektaş)
Teknik Direktör: Nevzat Şipal
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Pazarspor: Salih Şenbaş, Altan Aksoy, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Turgay An, Önder Akdağ (83' Oğuzhan Birben), Ufuk Buncukçu, Sinan Uzun, Mehmet Aytemiz, Muhammed Emin Balcılar
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
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Hakem: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Samet Özkul, Sezer Polat
Goller: DK 41: Turgay An (Pazarspor), DK 60: Emrecan Afacanoğlu (Pazarspor), DK 84: Turgay An (Pazarspor), DK 90: Turgay An (Pazarspor)
Sarı Kartlar: DK 62: Zafer Özden (Van BŞB), DK 75: Onur Bektaş (Van BŞB)
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