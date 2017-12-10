﻿
Van BŞB 0 - Pazarspor 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

VAN BŞB 0 - PAZARSPOR 4

Van BŞB 0 - Pazarspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Van BŞB ile Pazarspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pazarspor 4-0 kazandı.

268 Okunma

Van BŞB 0 - Pazarspor 4

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Van BŞB ile Pazarspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 4-0 kazandı.

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Zafer Özden, Emrah Tacir, Aykut Emre Yakut (84' Volkan Pala), Haydar Deniz (63' Melik Yeğin), Ali Kuleli, Mehmet Fuat Gölbaşı (69' Onur Bektaş)

Teknik Direktör: Nevzat Şipal

Pazarspor: Salih Şenbaş, Altan Aksoy, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Turgay An, Önder Akdağ (83' Oğuzhan Birben), Ufuk Buncukçu, Sinan Uzun, Mehmet Aytemiz, Muhammed Emin Balcılar

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Hakem: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Samet Özkul, Sezer Polat

Goller: DK 41: Turgay An (Pazarspor), DK 60: Emrecan Afacanoğlu (Pazarspor), DK 84: Turgay An (Pazarspor), DK 90: Turgay An (Pazarspor)

Sarı Kartlar: DK 62: Zafer Özden (Van BŞB), DK 75: Onur Bektaş (Van BŞB)

﻿

İşte Van BŞB - Pazarspor maçında ilk 11'ler
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Turgutluspor 0 - Van BŞB 4
Pazarspor 0 - E.Velimeşespor 2
Turgutluspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Pazarspor - E.Velimeşespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿