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Ankara Demirspor 0 - E.Velimeşespor 0
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ANKARA DEMİRSPOR 0 - E.VELİMEŞESPOR 0

Ankara Demirspor 0 - E.Velimeşespor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Ankara Demirspor ile E.Velimeşespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ankara Demirspor 0 - E.Velimeşespor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Ankara Demirspor ile E.Velimeşespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Bilal Özhan, Hasan Kaya (79' Hasan Ahmet Sarı), Çınar Tarhan (88' Barış Gök), Umut Aslan (67' Furkan Işıkdemir)

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Serhat Maden, Halil İbrahim Yazğılı, Selim Şahinbaş, Bahtiyar Yıldırım, Semih Kahraman, İsa Taştemir (74' İlhan Aslanoğlu), Metehan Mimaroğlu (85' Ayhan Gençtürk), Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek (64' İlker Ataseven), Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Hakem: Yakup Özhan, Hakan Akkaynak, Soner Özçelik, Abdullah Volkan Aydın

Sarı Kartlar: DK 54: Umut Aslan (Ankara Demirspor), DK 54: Semih Kahraman (E.Velimeşespor), DK 64: Burak Öksüz (Ankara Demirspor), DK 75: Bilal Özhan (Ankara Demirspor)

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