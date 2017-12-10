DARDANELSPOR 2 - Y.ALTINDAĞ BEL. 1

Dardanelspor 2 - Y.Altındağ Bel. 1
TFF 3.Lig 1.Grup 16. haftasında Dardanelspor ile Y.Altındağ Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 2-1 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Veli Akbulut, Sinan Akgöl, Hıdır Surme, Tahir Türker, Sergen Piçinciol, Fatih Bozok, Ahmet Yazar (58' Nuri Fatih Aydın), Selim Asal (46' Fırat Aras), Uğur Uğur (90' Oğuzhan Bozkurt)
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt (60' Hüseyin Korkmaz), Ömer Fırat Çelik (70' Fatih Özaydın), Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Celal Genç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Türkmen, Tuncay Çalıkoğlu, Erdinç Zengi, Kutluhan Taşcı
Goller: DK 68: Uğur Uğur (Dardanelspor), DK 74: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), DK 79: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.)
Sarı Kartlar: DK 28: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 30: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.), DK 35: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 36: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Ömer Fırat Çelik (Y.Altındağ Bel.), DK 70: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), DK 77: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 90: Emrah Duman (Y.Altındağ Bel.)
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