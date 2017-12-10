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Ümit Özat bu sefer de taraftara saldırdı...
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ÜMİT ÖZAT BU SEFER DE TARAFTARA SALDIRDI...

Ümit Özat bu sefer de taraftara saldırdı...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor maçı dönüşü Antalya hava alanında Gençlerbirliği taraftarlarından Mehmet Soylu'ya saldırdı...

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Her maç sonrası bir polemik ile gündeme gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bu sefer de Antalyaspor maçı sonrası Ankara'ya dönüşte havaalanı aktarma otobüslerinde daha önce hakaret ettiği gerekçesi ile kendisine dava açan taraftarlardan Mehmet Soylu'ya saldırdı.

Oğlu Ömer Soylu ile birlikte Antalyaspor maçını izlemek için şehre giden Mehmet Soylu, takım ile aynı uçağa denk geldi.

Daha önce kendisine sosyal medya hesabı üzerinden özel mesajla kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile  dava açtığı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile havaalanı aktarma otobüsünde karşılaşan Mehmet Soylu, sözlü saldırı ve hakaretlerine mağruz kaldı.

Tüm takım futbolcularının ve çalışananlarının bulunduğu otobüste diğer yolcuların yanında küfürler savurduğu iddia edilen Ümit Özat'ı yardımcı antrenörler ve kulüp çalışanlarının uzaklaştırdığı öğrenildi.

Babasına olan saldırıyı cep telefonu ile kaybetmek isteyen 15 yaşındaki Ömer Soylu'ya da futbolculardan Zeki Yavru'nun müdahale ettiği, telefonu alarak ses kaydını sildiği öğrenildi.

Ümit Özat'ın sözlü tacizlerinin uçak içinde de sürdüğü, diğer yolcuların tepki göstermesi ardından tartışmanın sona erdiği öğrendildi.

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rosaneri
10 Aralık 201711:55
bu takıma yakışmıyorsun zeki yavrunu da al git
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