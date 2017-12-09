POTANIN KRALI MAVİ KAPLANLAR: 13’TE 13

13. maçından da galip ayrılan ve TBL’deki liderliğini namağlup sürdüren Türk Telekom şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü hız kesmiyor. Sezonun 13. haftasında TOBB Etü Spor Salonu’nda evinde Selçuklu Belediye’yi ağırlayan Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Serhat, Recep Doğrusöz Kaya Peker ve Orbay Kaya beşlisiyle çıktı.

İlk çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Türk Telekom, pota altında özellikle Orbay Kaya ile sayı bulurken, Selçuklu Belediyespor dış atışlarla rakibine karşılık verdi. İki takımın da üstünlük kurmakta zorlandığı periyot, Selçuklu Belediyespor’un son saniye basketiyle 23-21 konuk ekip lehine sonuçlandı.

2. çeyrekte iki takım da çizgi dışından sayı üretti. Başa baş mücadelenin sürdüğü periyotta karşılıklı top kayıpları dikkat çekti. Bitime 3 dakika kala TJ Campbell’la öne geçen Mavi Kaplanlar, Monreo’nun basketiyle 5-0’lık bir seri yakaladı. Geri kalan süre zarfında, Selçuklu Belediye’nin çabaları farkı kapatmaya yetmeyince devreyi Türk Telekom 10 sayı farkla 52-42 önde kapattı.

Foto Albümü Potanın Kralı Mavi Kaplanlar: 13’te 13 4 FOTO

Galibiyet serisi 13’e çıktı

3. çeyreğe hızlı başlayan Mavi Kaplanlar, henüz ilk saniyelerde Ender Aslan’ın üçlüğüyle skoru 55-42’ye getirdi. Art arda bulduğu sayılarla maça ağırlığını koyan Türk Telekom, periyotun bitimine 5 dakika kala farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Konuk ekip dış atışlardan sayı bulmaya çalışsa da farkı kapamada başarılı olamadı. Devre 78-58 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

Mavi Kaplanlar, fırtınası son periyotta da devam etti. Tecrübesiyle fark yaratan ev sahibi ekip, Ender Aslan’ın üçlükleriyle farka gitti. Final periyotunda rahat bir oyun sergileyen Türk Telekom maçı tam 35 sayı farkla 104-69 kazandı. Bu maçla, galibiyet serisini 13’e çıkararak, TBL’deki liderliğini namağlup olarak sürdüren ev sahibi ekip şampiyonluk yolunda önemli bir maçı daha kayıpsız geçti. TJ Campbell’in 27 sayıyla yıldızlaştığı maçta Sercan Ergin 20 sayı kaydetti.

Maç öncesi renkli görüntüler

Maç öncesi taraftarlar TOBB ETÜ Spor Salonu’ndaki yerlerini alırken, gerçekleştirilen bayrak şovla tribünlerin coşkusu arttı. Düzenlenen etkinliklerde, T-Gun ve mobil pota oyunuyla genç taraftarlara tişört hediyesi dağıtılırken, Mavi Kaplan maskotuyla tribünler keyifli anlar yaşadı.

Türk Telekom kadrosu: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Sercan Ergin, Tj Terrance Campbell

Selçuklu Belediyespor: Fırat Töz, Fran Pilepic, İzzet Türkyılmaz, William Lee Daniels, Yunus Çankaya, Arca Tülüoğlu, Bertan Baştan, Mertcan Solkol, Engin Emre Bayav, Levent Can Koçak, Mehmet Nezih Özbakır, Sertay Gürsu, Burak Yönder

Hakemler: Tekin Özübir, Ayhan Baykara, İsmail Binbir

1.Periyot : 21-23

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 52-42

3.Periyot : 78-48

4.Periyot (maç sonucu) : 104-69