GALATASARAY 4 - AKHİSAR BEL. 2

Galatasaray 4 - Akhisar Bel. 2
Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Galatasaray ile Akhisar Bel. Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (10' Jason Denayer), Maicon Roque (46' Garry Rodrigues), Serdar Aziz, Martin Linnes (69' Eren Derdiyok), Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin, Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (74' Muğdat Çelik), Onur Ayık (46' Alperen Babacan), Paulo Henrique (55' Ömer Bayram)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Arda Kardeşler
Goller: DK 17: Maicon Roque (Akhisar Bel.), DK 45: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 49: Fernando Reges (Galatasaray), DK 51: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 70: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 90: Sofiane Feghouli (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 17: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 18: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 36: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 55: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 63: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 90: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 90: Orhan Taşdelen (Akhisar Bel.)
Kırmızı Kartlar: DK 43: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 68: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
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