﻿
Galatasaray 4 - Akhisar Bel. 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 4 - AKHİSAR BEL. 2

Galatasaray 4 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Galatasaray ile Akhisar Bel. Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.

267 Okunma

Galatasaray 4 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Galatasaray ile Akhisar Bel. Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (10' Jason Denayer), Maicon Roque (46' Garry Rodrigues), Serdar Aziz, Martin Linnes (69' Eren Derdiyok), Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin, Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (74' Muğdat Çelik), Onur Ayık (46' Alperen Babacan), Paulo Henrique (55' Ömer Bayram)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Arda Kardeşler

Goller: DK 17: Maicon Roque (Akhisar Bel.), DK 45: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 49: Fernando Reges (Galatasaray), DK 51: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 70: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 90: Sofiane Feghouli (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 17: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 18: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 36: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 55: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 63: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 90: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 90: Orhan Taşdelen (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kartlar: DK 43: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 68: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

﻿

İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Fatih Terim ile görüşme başladı!
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Beşiktaş 3 - Galatasaray 0
Beşiktaş - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿