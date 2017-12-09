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Ümit Özat: 3 puanı kaçırdık
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ÜMİT ÖZAT: 3 PUANI KAÇIRDIK

Ümit Özat: 3 puanı kaçırdık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Antalyaspor maçının ardından,

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Antalyaspor maçının ardından, "Özellikle ikinci yarı girilen pozisyonlar ve oynanan oyuna göre 3 puanı kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Antalyaspor maçının ardından, "Özellikle ikinci yarı girilen pozisyonlar ve oynanan oyuna göre 3 puanı kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.
 

Düşme potasından çıkmak için iç sahada ve deplasmanda puanlar almak zorunda olduklarını vurgulayan Özat, maçta ilk yarının, iki takımın birbirini tartmasıyla geçtiğini söyledi.
 

 

Özat, ikinci yarıda tempolu bir oyun oynandığını dile getirerek, "Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Önümüzde iki maç var, onlardan alabileceğimiz en yüksek puanı alıp devreye öyle girmek istiyoruz." diye konuştu.
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2
Hamit Guler
10 Aralık 201701:04
Bu adami gorunce hamamda karilar nasil bayilir diyesim geliyor. Bir adam bir kulubun profiline bu kadarmi yakismaz arkadas
1
Muho
9 Aralık 201722:01
Kazanamayınca nasıl kedi gibisin
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