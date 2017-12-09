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Osmanlıspor, Alanyaspor maçına hazır
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OSMANLISPOR, ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak Başkent ekibi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, saha kenarında yapılan sprint çalışmasının ardından duran top organizasyonlarıyla haftanın son antrenmanı son buldu.  

 
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