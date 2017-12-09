OSMANLISPOR, ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, saha kenarında yapılan sprint çalışmasının ardından duran top organizasyonlarıyla haftanın son antrenmanı son buldu.

Foto Albümü Osmanlıspor, Alanyaspor maçına hazır 4 FOTO