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İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Galatasaray ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Galatasaray - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 15. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Arda Kardeşler

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