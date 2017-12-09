ANTALYASPOR 1 - GENÇLERBİRLİĞİ 1

Antalyaspor 1 - Gençlerbirliği 1
Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Nazim Sangare (73' Aydın Karabulut), William Vainqueur (60' Emre Güral), Mostapha El Kabir, Charles Fernando, Maicon Marques, Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Davıd Badıa Cequıer
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Murat Duruer, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Zeki Yavru (77' Ahmet İlhan Özek), Aleksandar Scekic, Elvis Manu, Jailton Paraiba (87' Vedat Muriqi), Petar Skuletic (68' Kamal Issah)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Koray Gençerler
Goller: DK 58: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 88: Deniz Kadah (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 57: Ousmane N'diaye (Gençlerbirliği), DK 63: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 84: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 87: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 89: Ondrej Celustka (Antalyaspor)
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