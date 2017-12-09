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Ankaragücü puan kaybetti, liderliği değil...
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ANKARAGÜCÜ PUAN KAYBETTİ, LİDERLİĞİ DEĞİL...

Ankaragücü puan kaybetti, liderliği değil...

TFF 1.Lig 15. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 2 - MKE Ankaragücü 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Muhammet Ertürk, Murat Ceylan, Muhammet Reis (61' Serge Akakpo), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (73' Yasin Palaz)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Lukasz Szukala, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı (16' Mehmet Sak), Ferhat Kiraz, Anton Putsila, İlhan Parlak, Kenan Özer, Olanrewaju Kehinde (87' Cheikhou Dieng)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Erkan Akbulut, Mert Güzenge

Goller: DK 39: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 52: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 68: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 75: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 8: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 76: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 90: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)
 

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ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL RÖPORTAJI (3. BÖLÜM)
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Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (2. bölüm)
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