ANKARAGÜCÜ PUAN KAYBETTİ, LİDERLİĞİ DEĞİL...

Gazişehir Gaziantep FK 2 - MKE Ankaragücü 2
TFF 1.Lig 15. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Muhammet Ertürk, Murat Ceylan, Muhammet Reis (61' Serge Akakpo), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (73' Yasin Palaz)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Lukasz Szukala, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı (16' Mehmet Sak), Ferhat Kiraz, Anton Putsila, İlhan Parlak, Kenan Özer, Olanrewaju Kehinde (87' Cheikhou Dieng)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Erkan Akbulut, Mert Güzenge
Goller: DK 39: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 52: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 68: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 75: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 8: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 76: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 90: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)