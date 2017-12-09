ADANASPOR 2 - ELAZIĞSPOR 2

Adanaspor 2 - Elazığspor 2
TFF 1.Lig 15. haftasında Adanaspor ile Elazığspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Digao, Renan Diniz, Magaye Gueye (68' Bahattin Köse), Vladimir Koman, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (76' Yener Arıca), Vinicius (85' Abdulaziz Solmaz), Oğuz Han Aynaoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Serkan Kurtuluş, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk (66' Jeffrey Sarpong), Elmar Bjarnason, Sezgin Coşkun, Kadir Bekmezci (76' Alpaslan Öztürk), Tom Silva, Mertan Caner Öztürk, Andreas Tatos (88' Murat Kayalı)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Bahtiyar Birinci, Ali Karatutlu
Goller: DK 52: Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor), DK 56: Tom Silva (Elazığspor), DK 61: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 69: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Digao (Adanaspor), DK 40: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 45: Onur Akbay (Adanaspor), DK 82: Jeffrey Sarpong (Elazığspor), DK 83: Serkan Kurtuluş (Elazığspor)