Evkur Y.Malatyaspor 2 - Göztepe 3
Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Göztepe Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake (46' Sincere Seth), Turgut Doğan Şahin (81' Eren Tozlu), Emanuel Dening, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike Godson, Khalid Boutaib (70' Nacer Barazite)
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (64' Ömer Şişmanoğlu), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (68' Oscar Scarione), Halil Akbunar, Adis Jahovic (82' Nabil Ghilas)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 6: Kadu (Göztepe), DK 14: Michael Pereira (Evkur Y.Malatyaspor), DK 33: Selçuk Şahin (Göztepe), DK 45: Rajko Rotman (Göztepe), DK 64: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 57: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 67: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), DK 90: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Beto (Göztepe)
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