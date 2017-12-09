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Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 3
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KASIMPAŞA 0 - TRABZONSPOR 3

Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

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Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr (73' Hasan Bilal), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (46' Franck Etoundi), Samuel Eduok (83' Michael Rangel), John Murillo

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Mustafa Akbaş (62' Olcay Şahan), Emmanuel Mas, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (70' Matus Bero), Dame N'doye (85' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Özgür Yankaya

Goller: DK 45: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 90: Matus Bero (Trabzonspor), DK 90: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 7: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 57: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 74: Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

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