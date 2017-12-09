İŞTE ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

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Zampara

9 Aralık 201716:27

Bu maçı alsak malum ortaklık yine ergenler gibi abuk subuk konuşup şımaracak, taraftara savaş açacak, yerleri daha da sağlamlaşacak pekişecek. Almasak küme düşme yolunda emin bir adım atmış olacağız. Yanı iki ucu b..lu degnek. Nasıl sonuçlansa bilemedim! Ama sahici bir sarsıntı sahte bir dengeden iyidir ya. Yenilelim de şunlar gitsin. Gelecekte super lige Gençlerbirliği ne daha yakışır bir yönetim ve teknik direktörle doğarız belki.