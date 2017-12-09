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İşte Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 15. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Yusuf Çelik, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Mostapha El Kabır, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Davıd Badıa Cequıer

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Aleksandar Scekıc, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Murat Duruer, Ousmane Cardınal Ndıaye, Dıalo Samba Guıdıleye, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Koray Gençerler

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Zampara
9 Aralık 201716:27
Bu maçı alsak malum ortaklık yine ergenler gibi abuk subuk konuşup şımaracak, taraftara savaş açacak, yerleri daha da sağlamlaşacak pekişecek. Almasak küme düşme yolunda emin bir adım atmış olacağız. Yanı iki ucu b..lu degnek. Nasıl sonuçlansa bilemedim! Ama sahici bir sarsıntı sahte bir dengeden iyidir ya. Yenilelim de şunlar gitsin. Gelecekte super lige Gençlerbirliği ne daha yakışır bir yönetim ve teknik direktörle doğarız belki.
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