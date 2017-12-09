İŞTE ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 15. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Yusuf Çelik, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Mostapha El Kabır, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Davıd Badıa Cequıer
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Aleksandar Scekıc, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Murat Duruer, Ousmane Cardınal Ndıaye, Dıalo Samba Guıdıleye, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Jaılton Lourenço Da Sılva
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım