ALTAY 1 - PENDİKSPOR 2

Altay 1 - Pendikspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 16. haftasında Altay ile Pendikspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz, Ferhat Çulcuoğlu, Maksut Taşkıran (69' Doğan Karakuş), Ozan Sol (60' İbrahim Akın), Ulaş Zengin, Atakan Rıdvan Çankaya (46' Fatih Gül), Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Pendikspor: Emre Aydın, Onur Karakabak, Ramiz Ok, Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek, Zeki Korkmaz, Aytaç Deniz, Azad Filiz, Yaser Hacımustafaoğlu (90' Taha Tunç), Emre Okur, Mehmet Alaeddinoğlu (75' Yasin Görkem Arslan)
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Hakem: Gökçen Öztürk, Gürcan Dönmez, Hasan Erdoğan, Hasan Kaçar
Goller: DK 8: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 44: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 64: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Aytaç Deniz (Pendikspor), DK 31: Azad Filiz (Pendikspor), DK 34: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 75: Ramiz Ok (Pendikspor)
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