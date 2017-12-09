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Keçiörengücü 1 - Afjet Afyonspor 2
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KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - AFJET AFYONSPOR 2

Keçiörengücü 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Keçiörengücü ile Afjet Afyonspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

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Keçiörengücü 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Keçiörengücü ile Afjet Afyonspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Hüseyin Güngör, Tarık Mayhoş, Ayhan Gürbüz, İlyas Yavuz (68' Efe Can Çölbekler), Rıdvan Koçak, Uğur Utlu, Abdurrahman Kuyucu (79' Berat Satılmış), Burak Aydın, Okan Baydemir, Ahmet Güven

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Samet Cantürk (72' Oltan Karakullukçu), Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Uğur Durmuş (46' Aykut Uluç), Ali Kılıç, Abdulkadir Kuzey, Emre Pehlivan (64' Tugay Adamcıl)

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Sinan Dereci, Ufuk Uğurlu, Çetin Öncel, Levent Balcı

Goller: DK 6: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 89: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 90: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 9: Okan Baydemir (Keçiörengücü), DK 38: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 60: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 79: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 79: Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü), DK 85: Yaşar Memişoğullarından (Keçiörengücü), DK 85: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 90: Tarık Mayhoş (Keçiörengücü), DK 90: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )

Kırmızı Kart: DK 8: Uğur Utlu (Keçiörengücü)

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Mehmet
9 Aralık 201717:40
Gökçek travması yaşanıyor
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