BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 - KOCAELİSPOR 0

Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Kocaelispor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 16. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kocaelispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir (28' Onur Cenik), Caner Bulut, Ramazan Aydın, Yusuf Atay, Pekin Köşnek, Mehmet Arı (75' Mert Öner), Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel (86' Ufuk Özbek)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Fatih Adıgüzel, Özgür Sürekçi (60' Burak Özbakır), Sefa Narin, Burak Süleyman, Gökdeniz Bayrakdar (73' İshak Kurt), Onur Kandöken, Kerem Yıldırım (56' Mert Yavuz)
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mesut Hakalmaz, Eren Gökmen
Gol: DK 19: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 33: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 56: Pekin Köşnek (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 81: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 83: Fatih Adıgüzel (Kocaelispor)
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