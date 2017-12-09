FATİH KARAGÜMRÜK 0 - HACETTEPE SPOR 2

Fatih Karagümrük 0 - Hacettepe Spor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Hacettepe Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 2-0 kazandı.
Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Koray Yıldız, Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Halil Uysal, Gökhan Sazdağı (46' Burak Göksel), Ufuk Akyol, Sadık Eren Yıldırım (64' Şahinali Terzi), Feyyaz Aydil, Erkan Sancar (73' Serkan Odabaşoğlu)
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Mahmut Bilir (79' Berat Ayberk Özdemir), Kadir Arı, Soner Dikmen, Serdarcan Eralp (73' Aytaç Öden), Hüseyin Çolak, Noyan Öz (53' Orhan Evci)
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Kargın, Gökhan Coşar, Ferhat Dalgıç, Alpaslan Şen
Goller: DK 15: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 60: Soner Dikmen (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: DK 15: Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), DK 23: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 25: Sadık Eren Yıldırım (Fatih Karagümrük), DK 41: Gökcan Gelmen (Fatih Karagümrük), DK 44: Alaaddin Okumuş (Hacettepe Spor), DK 69: Fethi Özer (Hacettepe Spor), DK 69: Halil Uysal (Fatih Karagümrük), DK 77: Hüseyin Çolak (Hacettepe Spor), DK 90: Koray Yıldız (Fatih Karagümrük)
Kırmızı Kartlar: DK 36: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 59: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük), DK 69: Fethi Özer (Hacettepe Spor)
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