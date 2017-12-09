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Gölcükspor 0 - A. Bağcılar 0
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GÖLCÜKSPOR 0 - A. BAĞCILAR 0

Gölcükspor 0 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Gölcükspor ile A. Bağcılar Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gölcükspor 0 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Gölcükspor ile A. Bağcılar Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Devrim Aksongur, Furkan Öztürk (85' Aydın Taşkın), Berke Bıyık, Furkan Saki, Onur Özcan, Sedat Cengiz, Yunus Özdemir (72' Ahmet Özer), Murat Can Koçak, Ahmet Kutluer (72' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı

Teknik Direktör: Serdal Eroy

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar (83' Özcan Aydın), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Hüseyin Çiray, Sezer Yıldırım, Bertuğ Başdemir (64' Salih Seyis), Recep Berk Elitez, Murat Batuhan Abdikoğlu (46' Berat Eyüpoğlu)

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Kenan Özcan, Okan Gürdiş, Mehmet Kara

Sarı Kartlar: DK 36: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 40: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 52: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 90: Sedat Cengiz (Gölcükspor)

Kırmızı Kartlar: DK 74: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 90: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar)

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