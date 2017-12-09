GÖLCÜKSPOR 0 - A. BAĞCILAR 0

Gölcükspor 0 - A. Bağcılar 0
TFF 3.Lig 2.Grup 16. haftasında Gölcükspor ile A. Bağcılar Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Devrim Aksongur, Furkan Öztürk (85' Aydın Taşkın), Berke Bıyık, Furkan Saki, Onur Özcan, Sedat Cengiz, Yunus Özdemir (72' Ahmet Özer), Murat Can Koçak, Ahmet Kutluer (72' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı
Teknik Direktör: Serdal Eroy
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A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar (83' Özcan Aydın), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Hüseyin Çiray, Sezer Yıldırım, Bertuğ Başdemir (64' Salih Seyis), Recep Berk Elitez, Murat Batuhan Abdikoğlu (46' Berat Eyüpoğlu)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Kenan Özcan, Okan Gürdiş, Mehmet Kara
Sarı Kartlar: DK 36: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 40: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 52: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 90: Sedat Cengiz (Gölcükspor)
Kırmızı Kartlar: DK 74: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 90: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar)
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