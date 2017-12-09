Bayrampaşa 0 - Kozan Bel.SK 0
TFF 3.Lig 1.Grup 16. haftasında Bayrampaşa ile Kozan Bel.SK Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Gökhan Günel, Ahmet Keleş, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan (62' Benhur Keser), Polat Güren, Sercan Uslu (78' Hakan Yüce), Said Can Açıkalın (87' Gökhan Hüner), Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör:
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Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Hakan Doğru, Ömer İnan, Keram Onaylı, Oğuzhan Malcı, Sedat Dağ (65' Semih Oğuz), Emrah Kaya, Metehan Yatkın, Abdulsamet Can (78' Emre Özer), Ercan Güneri, Gökhan Erdoğan (60' Ahmet Sarı)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Fatih Deveci, Güner Mumcu Taştan, Feridun Daldaş
Sarı Kartlar: DK 13: Hakan Doğru (Kozan Bel.SK), DK 13: Sedat Dağ (Kozan Bel.SK), DK 45: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 74: Yavuz Ayazoğlu (Bayrampaşa), DK 85: Emre Özer (Kozan Bel.SK)
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