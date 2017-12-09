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Orhangazispor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1
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ORHANGAZİSPOR 0 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Orhangazispor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 16. haftasında Orhangazispor ile Halide Edip Adıvarspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

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Orhangazispor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 16. haftasında Orhangazispor ile Halide Edip Adıvarspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, İbrahim Demirer, Murat İrişli (86' Ercan Karaca), Muhammet Çiçek (68' Oğuz Küçük), Kadir Gezer, Yunus Topçu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Mustafa Yüksektepe, Atahan Mehmet Kömürlü (46' Mustafa Demir), Koray Kurt

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, Cemal Şener, Mustafa Kara, Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk, Emre Pınar (90' Gökhan Kılıç)

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Erdem Mertoğlu, Emre Aslan, Servet Bozkurt, Murat Göze

Gol: DK 80: Hüseyin Afkan (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 70: Mustafa Demir (Orhangazispor), DK 70: Uğur Erk (Halide Edip Adıvarspor), DK 71: Hasan Kul (Orhangazispor), DK 86: Ercan Karaca (Orhangazispor), DK 90: Emre Turan (Halide Edip Adıvarspor)

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