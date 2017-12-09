SİVAS BELEDİYESPOR 2 - SARIYER 0

Sivas Belediyespor 2 - Sarıyer 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Sivas Belediyespor ile Sarıyer Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ahmet Arı (88' Eren Görür), Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Hakan Yağmurkaya (77' Niyazi Batuhan Salman), Feyyaz Belen, Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin (90' Gürkan Arslan)
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Balcı (32' Emrah Uzun), Serkan Yalçın (63' Ali Zorlu), Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Günay Şakar, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy, Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
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Hakem: Yasin Kol, Anıl Usta, Boran Turhan, Cihat Çelikdağ
Goller: DK 58: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 62: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 30: Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), DK 44: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 58: Serkan Yalçın (Sarıyer), DK 66: Nuri Melih Mursal (Sivas Belediyespor), DK 77: Hakan Yağmurkaya (Sivas Belediyespor), DK 83: Serkan Demirol (Sivas Belediyespor), DK 90: Bertul Kocabaş (Sarıyer)
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