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BB Erzurumspor 2 - Adana Demirspor 0
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BB ERZURUMSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 0

BB Erzurumspor 2 - Adana Demirspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında BB Erzurumspor ile Adana Demirspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

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BB Erzurumspor 2 - Adana Demirspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında BB Erzurumspor ile Adana Demirspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan (90' Stephane Acka), Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Burhan Eşer (71' Murat Gürbüzerol), Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre (80' Hamza Younes), Gökhan Karadeniz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Yaovi Douhadji, Lalawele Atakora (58' Yiğit İncedemir), Savaş Yılmaz (73' Umut Sönmez), Issoumaila Lingane, Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek, Robert Tambe

Teknik Direktör: Timuçin Bayazit

Hakem: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Vural Gül, Kadir Sağlam

Goller: DK 42: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 90: Hamza Younes (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 26: Issoumaila Lingane (Adana Demirspor), DK 38: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 44: Lalawele Atakora (Adana Demirspor), DK 59: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 61: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 78: Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor)

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