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Ümraniyespor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
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ÜMRANİYESPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Ümraniyespor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Ümraniyespor ile Balıkesirspor Baltok Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 15. haftasında Ümraniyespor ile Balıkesirspor Baltok Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton (81' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Dimitar Rangelov (88' Serdar Özbayraktar), Jean-armel Drole (64' Emircan Altıntaş)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (46' Cüneyt Köz), Ismail Aissati (90' Muhammed Ali Doğan), Nizamettin Çalışkan (59' Sedat Şahintürk), Cumali Bişi, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız, Murat Erdoğan

Goller: DK 35: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 53: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 67: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 71: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 55: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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