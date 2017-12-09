ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL RÖPORTAJI (3. BÖLÜM)

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (1. bölüm)

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (2. bölüm)

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yaptığımı keyifli röportajın, üçüncü ve son kısmı sizlerle. Bu son bölümde, sarı-lacivertli taraftarlarının desteğinin büyüklüğüne ve önemine vurgu yapıldı. Ankaragücü’ndeki sorunların ve çözümlerinin konuşulduğu bu kısımda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın maça gelmesinin kulüp adına olumlu bir adım olduğu belirtildi.

“TARAFTAR VARSA BİZ VARIZ!”

Ankaragücü’nün Ümraniyespor’u 2-1 yenerek ligde liderliğe ulaşmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların, kendisini tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunmasının hatırlatılması üzerine konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Taraftar varsa biz varız. Taraftar bu işin ve bu oyunun bir parçasıdır. Taraftar, bizim her zaman en büyük enerjimizdir. Taraftarlarımız, 12. adam olarak rakiplere karşı bir sinerji oluşturuyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek, bizim en büyük görevimizdir. Bunun için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başlarda negatif başlayıp sonradan işlerin bu noktaya gelmesi, bir antrenör için kariyeri boyunca unutamayacağı anlardan bir tanesidir. Öyle ki; Ankaragücü taraftarları ve camiası, Türkiye’de çok önemli bir yeri olan ve uzaktan izleyenlerin gıpta ile takip ettiği bir yerdir. Böyle bir camianın taraftarlarının, sizi sahiplenmesi ve tribünleri çağırması, tabiki beni çok mutlu etti ve çok gururlandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

“OTELDE KALSAYDIM KULÜPTE, KAMBUR OLUŞTURURDU”

6,5 aydır tesislerde kaldığını belirten İsmail Kartal, ”Burada bilerek kalıyorum. Tesislerdeki eksikleri tespit edip müdahale ediyorum. Daha hızlı hareket edip daha hızlı mesafe kat etmek için burada kalmayı tercih ettim. Tesisleşme adına böyle davrandım. Otelde de kalabilirdim ancak öyle yapsaydım lüzumsuz yere takıma kambur oluşturmuş olurdum. Ayrıca ben kendimi tesislerde daha rahat hissediyorum. Ankaragücü’ne hizmete etmek ve kulübümüzün tesisleşmesi adına tesislerde kalmayı daha doğru buluyorum” diye konuştu.

ÖNCE BEŞTEPE SONRA ALTYAPI

Beştepe’deki sorunları çözdükten sonra altyapı ile ilgili çalışmalara hız vereceklerinin altını çizen İsmail Kartal, “Altyapıdan oyuncu çıkmasını şu an bekleyemeyiz. Altyapıya bir şeyler verdikten 3-5 sene sonra verim alabilirsiniz. Altyapıya ne verdik ki, ne istiyoruz? Çocukların antrenman yapmaya sahaları bile yok. Aynı tablo, Fenerbahçe’de de var. Benim oğlum, oranın altyapısında oynuyor, sahayı 3’e bölüp çalışma yapıyorlar. Üst yapıdaki sorunlarımızı çözelim, altyapıya yönelik çalışmalarımız da olacak. Onlara güzel bir saha yapacağız. Altyapı hocaları ile devamlı görüşüyorum, idmanlarını izliyoruz. Oradan oyuncular alıp A takımla çalışma imkanı sunuyoruz. Altyapıdan yaklaşık 10 oyuncuyu izliyoruz, takip halindeyiz” dedi.

“ANKARAGÜCÜ’NDE TEKRAR STİL DEĞİŞTİRDİM”

Fenerbahçe’de çalışırken giydiği kıyafetlerin bile tartışıldığını belirten İsmail Kartal, “Fenerbahçe’de çalışırken kendime bir stil yapmıştım, genellikle hep beyaz giyindim. Gömleğimin markası tartışılmıştı. Çok pahalı bir gömlek değildi. Sezon başında da o gömleğe ve pantolona benzer bir kıyafetle buraya geldim. Burada tekrar stil değiştirdim, eşofmanlara döndüm” ifadesini kullandı.

“BUGÜN LİDERİZ AMA…”

Sezon başında 2 senelik bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu sene görelim ve bakalım diyerek olursa olur, olmazsa olmaz diye hareket edip seneye daha dolu ve güçlü bir şekilde devam ederiz diye düşündük. Halen bu düşüncemizin arkasındayız. Bu sene her şey oldu ve bitti diye bir kural yok. Bugün lideriz ama ne olacağımızı bilemeyiz. Bu sene tabiki üst lige çıkmak istiyoruz. Süper Lig’e çıkınca daha farklı planlarımız olacak” dedi.

“ANKARA’DA FAZLA GEZEMEDİM”

Ankara’da fazla gezme fırsatı bulamadığını belirten Kartal, “Ankara’da 2-3 kez gezme fırsatı yakaladım. GATA’da tedavi gören bir yakınım var, onu ziyaret ediyorum. Birkaç kez Gölbaşı ve Ostim’e giderek arkadaşlarımı gördüm. Fazla gezme imkanım olmadı” diye konuştu.

6,5 sene sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Ankaragücü maçına geldiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu gelişmenin Ankaragücü adına çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“BAŞKAN TUNA’NIN MAÇA GELMESİ, ÇOK OLUMLU BİR ADIM”

Kartal, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın maçımıza gelmesi, bizim adımıza oldukça olumlu bir adımdır. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarımıza da bekliyoruz. Oyuncular üzerinde de moral ve motivasyonu yükselen bir durum oluştuğunu söyleyebilirim. Bir adım sonrasında da bize yardım edebileceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.