﻿
Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 15. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

725 Okunma

Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 15. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Lukasz Szukala, Ferhat Kiraz, Abdülkadir Kayalı, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Lanre Kehinde, İlhan Parlak, Alihan Kubalas

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Erkan Akbulut, Mert Güzenge

﻿

Ankaragücü puan kaybetti, liderliği değil...
ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL RÖPORTAJI (3. BÖLÜM)
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (2. bölüm)
1
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (1. bölüm)
3
Kenan Özer: Taraftarların 'Komutan' demesi hoşuma gidiyor
TFF 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Yazik
9 Aralık 201715:58
Maca kehindeyle baslamak ne . Gecen hafta ikinci yari yuruyecek hali kalmamisti.ihtiyaca gore ikinci yari oynasa daha faydali olur. Ayagina top gelmiyor(ilerde)gelince de ya kaptiriyor ya da rakibe pas veriyor. İlhan putsilanin nefis pasini heba ediyor. Yazik nucadele edenlere
﻿