GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 15. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Lukasz Szukala, Ferhat Kiraz, Abdülkadir Kayalı, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Lanre Kehinde, İlhan Parlak, Alihan Kubalas
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Erkan Akbulut, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım