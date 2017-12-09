GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

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Yazik

9 Aralık 201715:58

Maca kehindeyle baslamak ne . Gecen hafta ikinci yari yuruyecek hali kalmamisti.ihtiyaca gore ikinci yari oynasa daha faydali olur. Ayagina top gelmiyor(ilerde)gelince de ya kaptiriyor ya da rakibe pas veriyor. İlhan putsilanin nefis pasini heba ediyor. Yazik nucadele edenlere