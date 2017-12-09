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Adanaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 15. haftasında Adanaspor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Adanaspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 15. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Elazığspor: Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Bahtiyar Birinci, Ali Karatutlu

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Adana Demirspor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
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