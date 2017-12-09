KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Dame N'doye, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım