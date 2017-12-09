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Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Dame N'doye, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Özgür Yankaya

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