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İstanbulspor 1 - Boluspor 0
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İSTANBULSPOR 1 - BOLUSPOR 0

İstanbulspor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında İstanbulspor ile Boluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

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İstanbulspor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 15. haftasında İstanbulspor ile Boluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (80' Muhsin Yıldırım), Ali Dere, Aldin Cajic (86' Şaban Yılmaz Genişyürek), İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Pedro Franco, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Andre Santos (62' İrfan Başaran), İshak Çakmak, Sefa Yılmaz (73' Yusuf Emre Gültekin), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze (83' Melih Okutan), Guido Kocer

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ferhan Kestanlıoğlu

Gol: DK 68: Ali Dere (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Zafer Şensoy (İstanbulspor), DK 60: Pedro Franco (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 81: Guido Kocer (Boluspor)

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