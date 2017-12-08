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Bursaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 15. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 15. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

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