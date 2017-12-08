﻿
İstanbulspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 15. haftasında İstanbulspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

316 Okunma

İstanbulspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak İstanbulspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 15. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Atatürk Olimpiyat

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Zafer Şensoy, Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Boluspor: Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Pedro Camılo Franco Ulloa, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Clarındo Dos Santos, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ferhan Kestanlıoğlu

﻿

İstanbulspor 1 - Boluspor 0
TFF 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
TFF 2. ve 3. Lig'de büyük kriz
Gaziantepspor 1 - İstanbulspor 1
Boluspor 1 - Adanaspor 0
Boluspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿