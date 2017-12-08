İSTANBULSPOR - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak İstanbulspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 15. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Atatürk Olimpiyat
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Zafer Şensoy, Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Boluspor: Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Pedro Camılo Franco Ulloa, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Clarındo Dos Santos, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ferhan Kestanlıoğlu
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