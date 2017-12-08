﻿
Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor!
﻿
Site İçi Arama
﻿

RONALDO TARİHİN EN İYİ FUTBOLCUSU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR!

Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor!

Dün akşam Altın Top ödülünü 5. kez kazanan Cristiano Ronaldo tarihin gördüğü en iyi futbolcu olduğunu söyledi. 

243 Okunma

Dün akşam Altın Top ödülünü 5. kez kazanan Cristiano Ronaldo tarihin gördüğü en iyi futbolcu olduğunu söyledi. 

"Benden daha komple futbolcu yok."

France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.

Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Liginde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.

ETİKETLER
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (2. bölüm)
Halkbank, Almanya’dan puansız dönüyor
Maliye Piyango Slovakya'da galip
Denizlispor'da kırmızı kart gören yandı
Hazırlıklar Antalya’da sürüyor
1
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal röportajı (1. bölüm)
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿