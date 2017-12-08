FİKRET ORMAN'DAN ANLAMLI ZİYARET

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Orman ve Mican, 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park Stadı’nın yakınındaki hain bombalı terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu’nun ailesini evinde ziyaret etti.

Orman: Acılar paylaştıkça azalıyor

Annesi Kadriye Uncu, babası Turgay Uncu ve kardeşi Batuhan Uncu ile bir süre sohbet eden Başkanımız Fikret Orman, “Allah rahmet eylesin. Bir sene oldu. Çok söylenecek bir şey yok. Allah tekrar böyle acıları nasip etmesin. Acılar paylaşıldıkça azalan şeylerdir. Bu vesileyle 10 Aralık’ta şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Mican: Sabır diliyorum

Hüseyin Mican ise, “İstemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Tunç, çok sevdiğimiz bir kadreşimiz, iyi bir çalışanımızdı. Acıları paylaşıyoruz. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.