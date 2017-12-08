ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL RÖPORTAJI (2. BÖLÜM)

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Yaptığı plan ve projeler ile Beştepe Tesisleri’ne farklı bir hava katarak takımın çehresini değiştiren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yaptığımız keyifli söyleşinin ikinci bölümü sizlerle. Bu bölümde, Başkent ekibinin bu başarısının sırları masaya yatırıldı.

Rakip takımın oyun planına göre, o planı bozacak ya da rakibin kilidini açacak oyuncular üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Biz de o oyuncular üzerinde taktik çalışmalar yapıyoruz. O oyuncular ile sonuç almaya gidip hedefe ulaşıyoruz. Mesela, duran toplardan çok gol atıyoruz. Çünkü; bu konu üzerinde çok çalışıyoruz. Artık rakiplerimiz de bu özelliğimizin farkına vardı. Üzerine koyarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“UMUT VE KEHİNDE’NİN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR”

İsmail Kartal, 2-1 kazanılan Ümraniyespor karşısında Umut Nayir’i aradıklarını ancak Kehinde’nin iyi niyetle verilen görevi sahaya yansıttığını söyledi.

İsmail Kartal, Ümraniyespor maçıyla ilgili konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Ümraniyespor, bize karşı ileri çıkmadı ve bekledi. Bizi üzerlerine çekip arkaya atacakları top ile kontra atağa çıkmaya çalışacaklarını biliyorduk. Bu şekilde bir kere geldiler, golü attılar. Ümraniye karşısında Umut Nayir olsaydı daha farklı olurdu. Kehinde kötü oynadı anlamında demiyorum, kendisi iyi oynadı ayrıca. Kehinde, ceza alanına yakın oynadığın zaman son vuruşu yapacak; oyunu oraya yıkınca çok iyi bir oyuncu. Baskı ve pres ile oynaman gerektiği an, rakibi yoracak atletik oyunculara ihtiyaç var. Kehinde, bunu iyi niyetle yapmak istedi. İkinci golde de onun baskısının katkısı oldu”

“BENİMLE ÇALIŞAN OYUNCULAR, 3 AY SONRA GELİŞİR”

Sezon başında oyunculara, ‘Benimle çalışan oyuncular, 3 ay sonra gelişir ve takımını da geliştirir. Belki önce sinirleneceksiniz, kızacaksınız ama sabır edeceksiniz. Siz de kendiniz ile ilgili gelişmeyi; fiziksel, teknik ve taktik açıdan göreceksiniz’ dediğini belirten Teknik Patron İsmail Kartal, bu sezon defansta başarılı oyununun yanına attığı 3 golü de ekleyen başarılı stoper oyuncusu Alihan Kubalas için şunları söyledi:

“Alihan, geçen sene az sayıda maça çıkmıştı ama bu sene her maçta oynuyor. Alihan, herkese atlayan ve zıplayan bir oyuncuydu. Ona; nasıl duracağını, nasıl pozisyon alacağını, nasıl kademeye gireceğini ve nasıl birinci topa basacağını çalışarak öğrettik. Bu işleri başarmak kolay değildi, çok çalışarak üstesinden geldik”

“KENAN’DAKİ KALİTELİ MAYAYI ORTAYA ÇIKARDIK”

Taraftarların ‘Komutan’ sıfatını yakıştırdığı Kenan Özer’in performansını değerlendiren İsmail Kartal, “Kenan Özer, geçmişi iyi olan bir oyuncu. Süper Lig kariyeri olan bir isim. Buranın havasını, iklimini ve kokusunu almış bir oyuncu. Kenan’da kaliteli bir maya var, ondaki o özelliği dışarı çıkardık. Ona özgüven verdim; onun çabukluğundan, futbol aklından, tekniğinden faydalanacağımızı anlattım. Ona; çalışması gerektiğini ve zamanı geldiğinde çalışmasının karşılığını benden alacağını söyledim. Sezon başında birçok eski oyuncu giderken o çok çalıştı ve şimdi oynayarak karşılığını alıyor” dedi.

“PUTSİLA; BİR İSTASYON AYNI ZAMANDA BİR MIKNATIS”

“Antrenman yaptırabilirsiniz, oyuncuyu koşturabilirsiniz, çift kale çalışması da yaptırabilirsiniz ancak biz de her oyunun bir felsefesi ve bir hikayesi vardır” diyen İsmail Kartal, bu oyun yapısına uygun oyunculardan Anton Putsila’nın transfer hikayesini anlattı:

“Sezon başında takıma baktığımda bir şeyin eksik olduğunu gördüm. Takımda bir istasyonun aynı zamanda bir mıknatısın eksik olduğunu keşfettim. İlk 4 haftalık gözlemimde bu dikkatimi çekti. Bu eksikliği gidermek için bir gün Putsila’yı aradım. Ona nerede olduğunu sordum, Belarus’ta olduğunu söyledi. Ona, ‘Uçağa bin gel, ben Ankaragücü’nde çalışmaya başladım’ dedim. Atladı geldi, ne para ne de başka bir şey konuştuk. Geldikten sonra 4 antrenmana çıkıp Altınordu karşısında sahaya çıktı. Takımda en az para alan oyunculardan birisidir. Bizler, adaletli insanlarız. Bu adaleti dengelemeyi de biliriz”

“ALTAY’I ANKARAGÜCÜ’NE VE TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRDIK”

Ankaragücü’nün 19 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır’ı Ankaragücü’ne Türk futboluna kazandırdıklarının altını çizen İsmail Kartal, “Son iki maçta Korcan’ı sakatlığı geçmişti ama bilerek kaleyi Altay’a verdim. Çünkü; Ankaragücü’ne ve Türk futboluna yeni bir oyuncu katmak istedik. Aynı zamanda da Altay’ın tecrübesini arttırmak istedim. Yarın bir gün Korcan’ın sakatlığı tekrarlanırsa Altay’ın 8-10 maç oynayıp oynayamayacağını görerek test ettik. Gördük ki, bunu layıkıyla yapabiliyor. Bunu göremeseydik devre arasında kaleci alabilirdik. Altay, kalede olduğu dönemde iyi maçlar çıkardı hatta onu izlemeye gelen ekipler olduğunu biliyoruz. Altay, sürekli özel idman yapıyor. Takımdaki her oyuncunun olduğu gibi onun da haftalık özel çalışma programı var” ifadesini kullandı.

“İŞİMİ SEVİYORUM, BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM”

10 haftada alınan 9 galibiyeti, birbirine inanan insanların olmasına bağlayan İsmail Kartal, “4 maçta 2 puan aldığımız dönemde; Erzurum maçında kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama berabere bitti, Altınordu maçında ikinci yarıda 3 tane net pozisyonumuz vardı yani kazanabilirdik, Elazığspor karşısında Kehinde’nin 19. dakikada atılmasına rağmen son 10 dakikada net pozisyonlarımız vardı, Balıkesirspor müsabakasında 1-0 galip iken seyircinin takıma coşku vermesinden dolayı sabırlı oynayamadık ve 2 tane olmayacak gol yedik. Rizespor maçındaki galibiyetimiz, bizim dönüşümüz oldu. 10 haftada alınan 9 galibiyeti, birbirine inanan insanların olmasına bağlayabiliriz. Ben işimi çok seviyorum, başarılı olmak istiyorum. Oyuncularım da başarılı olmak istiyor. Hepimizin ortak görüşü, Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkarmaktır” diye konuştu.

“ANASINI, ÖZÜNÜ VE HİKAYESİNİ ÇIKARIYORUZ”

Gece yarılarına kadar çalıştıklarını vurgulayan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptıkları hiçbir işin ezbere olmadığını söyledi. Kartal, “Bir maçın analizi, 1-1,5 gün sürüyor. Bir maçın analizini 10-12 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Analizlerin; anasını, özünü ve hikayesini çıkarıyoruz. Oyuncuların önüne önemli veriler koyuyoruz. Yaptığımız hiçbir iş ezbere değildir. Uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Bu sayede hak ettiğimiz yere İnşallah ulaşacağız” dedi.

Son maçlardaki ilk bölümde, konsantrasyon bozukluğu olup olmadığının sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Kartal, “İlk 30-35 dakikada konsantrasyon bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Mesela, Giresun maçının ilk dakikasında net pozisyon kaçırdık. Bazen rakip kapanıyor, farklı bir kurgu ile karşınıza çıkıyor. Orada oyunu yaşayarak hamlede bulunuyoruz. Belli bir süre sonra takım, ortaya belli bir karakter koyuyor. Biz, takım olarak mağlubiyeti kabul etmiyoruz. Savaşan, mücadele eden, gücü olan bir takımız. Yenik duruma düştüğümüz zaman bir eksiklik olduğunu fark edip daha fazla sorumluluk alarak maçı kazanmak için uğraşıyoruz” sözlerini kullandı.

“ERDEM ÖZGENÇ’İN YÜKSEK FUTBOL ZEKASI VAR”

Bu sezon yaptığı 4 asist ile defansta başarısına farklı bir anlam katan Erdem Özgenç’in oyununun hatırlatılması üzerine konuşan İsmail Kartal, “Erdem Özgenç, 16 yaşında Fenerbahçe’de benim öğrencimdi. Erdem’i iki tane Süper Lig takımı istemesine rağmen benim ricamı kırmayıp buraya geldi. Erdem, hücum yönü iyi olan bir oyuncudur ancak zaman zaman defansta sıkıntısı oluyor. Yüksek futbol zekası ile açıklarını kapatıyor. Bize çok katkısı olan bir isim. Erdem ve Putsila, yanında oynayan oyuncuların gelişiminde de fayda sağlıyor. Sezon başında o bölgede oynayabilecek Alaaddin’i almıştık ama bu seviye için henüz hazır olmadığını gördük” dedi.

“HERKES BİRBİRİNE SEVGİ VE SAYGI DUYUYOR”

Takımdaki yabancı oyuncuların çoğalması son anda olduğunu belirten Kartal, “Umut Nayir’i Osmanlıspor’dan istediğimizde karşılığında yabancı oyuncuları da verdi. Aslında Szukala da istediğimiz bir oyuncuydu. Bu yüzden Kibong ve Tisdell dışarıda kaldı. Bu takımda kim iyi performans sergiliyorsa o oynar. Yabancı diye oynamasının garantisi yok. Herkes birbirine sevgi ve saygı duyuyor. Başarılı olmak için herkes birbirini desteklemek zorundadır. Kenan ve Alihan’ın bu başarılı performansının ardından başka oyuncuları oynatabilir miyiz? Olmaz öyle şey tabiki” diye konuştu.

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“TRANSFERE, OYUNCULARIMIN PERFORMANSLARI KARAR VERECEK”

Transfer yasağının devam ettiğini hatırlatan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Takviye yapmamız için bu yasağın kalkması gerekiyor. Bu engeli kaldırabilirsek çok fazla da oyuncu almayacağız. En fazla 3 takviye yapabiliriz. Buna da oyuncularım, performansları ile karar verecek. Oyuncularıma da bunu söyledim, bu konuda çok şeffafımdır” ifadesini kullandı.

“BEN HEDEFİ SÖYLEDİM, SİZ ANLAMADINIZ!”

Sezon başında aslında hedefi söylediğini ancak iyi şekilde algılanmadığını vurgulayan İsmail Kartal, “Hayalci değilim ama hayallerimiz var dedim. Hayallerimizi gerçekleştirmek içinde çok çalışacağımızı söyleyip zaman istemiştim. Bu mesajımı, yeteri kadar iyi algılayamadınız. Ben, büyük konuşmayı seven bir insan değilim. O yüzden böyle bir açıklama yapmıştım. Siz, benden şampiyon olacağız açıklamasını beklediniz ama bunun için sağlam ekonomi gerekirdi. 7. Haftada, ilk 11’imiz kendini ilk defa tanımaya başlamıştı. Bu kadar sıkıntı varken bunu söyleseydim oyuncuları baskı altına almış olurdum. Ancak sezon başında mesajımı alabilenlere gerekli sözleri söyledim. Gelinen noktada, ister istemez bu takım şampiyonluğa oynayacak. Hayallerimizi gerçekleştirme konusunda bir eşiği geçtik ama daha başarmadık” diye konuştu.

“LİGDEKİ MÜCADELE, AT BAŞI GİDER”

TFF 1. Lig’in üst sırasında kopma olmayacağının altını çizen İsmail Kartal, devre arasında bütün takımların iyi transferler yapacağını söyledi. Kartal, “Bu ligdeki takımlar, at başı gider. İkinci yarıda her takım büyük takviyeler yapacak, ben bunu biliyorum. O yüzden kimse ilk sıralardaki takımların kopup gideceğini düşünmesin. İyi çalışan ve kendini iyi hazırlayan takımlar başarılı olacaktır” dedi.

“HERKESİN ÜZERİNDE BASKI VAR”

Ümraniyespor maçındaki hakemin kart gösterme konusunu biraz abarttığını söyleyen Kartal, “Tabiki oyuncularımızı uyarıyoruz ama kolay değil. Herkesin üzerinde baskı var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bize gelen rakipler de aşırı motivasyon içerisinde sahaya çıkıyor. Bu rakipler de bizi daha fazla tahrik ediyor. Biraz fazla kart görüyoruz gibi görünebilir ama bu ligde bu oluyor” şeklinde konuştu.