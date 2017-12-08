HALKBANK, ALMANYA’DAN PUANSIZ DÖNÜYOR

VfB FRIEDRICHSHAFEN: 1

Halkbank ANKARA: 3

Salon: ZF Arena FRIEDRICHSHAFEN

Hakemler: Fabrizio Pasquali (İtalya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VfB FRIEDRICHSHAFEN: Philipp Collin, Bartlomie Boladz, David Sossenheimer, Jakob Günthör, Simon Tischer, Athanasios Protopsaltis, (Markus Steuerwald, Scott Michael Kevorken, Tomas Kocian

Halkbank ANKARA: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Velizar Chernokozhev, Nemanja Petric, Emre Batur, Raydel Hierrezuelo Aguirre (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler. Lucas Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Çam )

Setler: 25-14, 25-23, 21-25, 28-26

Süre: 2.02 (25, 30, 29, 38)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubunda ilk maçına çıkan Halkbank ANKARA, Alman ekibi Friedrichshafen’a 3-1 mağlup oldu.

Halkbank karşılaşmaya manşet hataları ile başladı. Rakip defansını sağlam tuturca 7-2’lik skor geldi. Top öldürmede zorlanan Halkbank, Alman ekibine blok da tutamadı. Teknik molalarda 8-5 ve 16-11 Friedrichshafen üstünlüğü vardı. Servislerde evsahibinin büyük üstünlük sağladıı set 25-14 sona erdi: 1-0.

İkinci sete iyi başlayan takım Halkbank oldu. Köşeleri çalıştıran Halkbank skorda dengeyi bulsa da oyunda denge kuramadı. Defansta aksayan başkentliler, serviste yüzdesiz oynarken rakip iy imanşet alıp sert savunma yaptı. 25-23’lük skorla da 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette hücumunu toparlayan Halkbank, blokta da rakibine üstünlük kurdu. Servis tercihlerinde stabil kalması farkın açılmasını engelledi. Burutay’ın servis turunda oyuna karakter koyan başkentliler seti 25-21 alarak skoru 2-1’e getirdi.

Halkbank iyi başladığı dördüncü sette basit, bireysel hatalar nedeniyle 17-13 geri düştü. Bundan sonra geri dönmeyi başaran Halkbank üstünlüğünü koruyamadı. Ankara ekibi seti 28-26 maçı da 3-1 kaybetti.

Halkbank, gruptaki ikinci maçında Yunanistan’ın PAOK Thessaloniki takımı ile Ankara’da, 21 Aralık’ta karşılaşacak.