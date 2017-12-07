MALİYE PİYANGO SLOVAKYA'DA GALİP

Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi VKP Bystrina'yı 3-1 yendi.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk teknik molayı ev sahibi VKP Bystrina 8-7 önde geçti. Daha sonra skor üstünlüğünü ele geçiren Maliye Piyango, ikinci teknik molaya 16-11 önde girdi, seti de 25-18 kazandı.
Çekişmeli geçen ikinci sette ilk teknik molaya 8-7 önde giren Maliye Piyango, üstünlüğünü koruyamadı. İkinci teknik molayı 16-15 önde geçen VKP Bystrina, seti de 27-25 aldı ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
Mücadelenin üçüncü setinde etkili bir oyun ortaya koyan Maliye Piyango, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-12 önde geçti. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Maliye Piyango, seti 25-15 önde tamamladı.
Dördüncü sete iyi başlayan ekip, ev sahibi VKP Bystrina oldu. İlk teknik molayı 8-6 önde geçen Slovakya temsilcisi, birkaç kez üstünlüğün el değiştirdiği mücadelede ikinci teknik molaya da 16-15 önde girdi. Mola dönüşü öne geçerek hata yapmayan Maliye Piyango, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Nitra
Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Zdravko Jakisa (Bosna Hersek)
VKP Bystrina: Porubsky, Wawrzynczyk, Hornik, Rehak, Menner, Porubsky (Hupka, Malina, Holly)
Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Siltala, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Murat Karakaya, Aslan Ekşi)
Setler: 18-25, 27-25, 15-25, 22-25
Süre: 98 dakika (24, 27, 21, 26)